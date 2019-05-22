العاهل الأردني يغادر عمان في زيارة إلى الإمارات

غادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، العاصمة عمان في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه خلالها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة سيلتقي العاهل الأردني.

تأتي هذه الزيارة، بعد يومين من زيارة مماثلة قام بها العاهل الأردني إلى الكويت؛ حيث أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت في قصر دسمان.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في دول الخليج العربي للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

كما تأتي هذه الزيارة قبل أيام من القمة العربية الطارئة التي دعا لها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحتضنها مكة المكرمة.