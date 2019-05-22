شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بانضمام عدة دول للتحقيقات حول عمليات استهداف ناقلات في المياه الأقليمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبوظبي)رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بانضمام عدد من الدول إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية و مملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها " إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
وأضافت الوزارة "إن التحقيقات المشتركة تأتي لتؤكد حرص المجتمع الدولي على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة ،مؤكدة أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق مايلزم من الوقت".
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