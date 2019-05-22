لفت وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ إلى أنه "لدينا معلومات عن المزاعم باستخدام ​السلاح الكيميائي​ من قبل ​النظام السوري​"، مشيراً إلى أنه "يجب متابعة المزاعم حول هجوم كيميائي في ​سوريا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر لودريان: لدينا معلومات عن المزاعم باستخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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