الخارجية الصينية دانت عزم واشنطن فرض عقوبات على شركة صينية

دانت وزارة الخارجية ​الصين​ية "عزم ​الولايات المتحدة​، فرض عقوبات على شركة "هيكفيزيون"، المتخصصة في صناعة كاميرات المراقبة، على غرار المفروضة على شركة "​هواوي​"، مشيرةً إلى أن "الصين ضد استهداف الولايات المتحدة مؤخرا للشركات الأجنبية ومنها الصينية، بالعقوبات والتشهير".

وشددت على "ضرورة أن تتأسس العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، على الاحترام والمصلحة المشتركة"، مشيرةً إلى أنه "حين تطالب بعض الدول الشركات الصينية باحترام قواعد السوق والمعايير الدولية، عليها من جهتها أن تتصرف بعدل مع شركاتنا وعدم التمييز".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قد وقع الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا يمنع شركات الاتصال في البلاد من استخدام الشبكات الأجنبية، التي تشكل خطرا على ​الأمن​ القومي، وهو ما اعتبره مراقبون استهدافا لعملاق التكنولوجيا الصيني.