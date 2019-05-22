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محامي كارلوس غصن يندد بالوضع غير الانساني والمخزي لموكله

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ندّد أحد وكلاء الدفاع عن رجل الأعمال ​كارلوس غصن​ بالوضع "غير الإنساني والمخزي، حتى وفقاً للمعايير اليابانية" الذي يعيشه موكله، بعد رفض ال​محكمة​ العليا الاستئناف المقدم ضدّ القيود المفروضة على قطب صناعة السيارات السابق.

وذكر المحامي تاكاشي تاكانو، في حديث لوكالة فرانس برس، إن المحكمة العليا "تصادق بذلك على قرار محكمة طوكيو منع أي اتصال بين غصن وزوجته كارول من دون إذن محدد".

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