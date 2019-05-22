أكّد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي أن "القوات المسلحة مستمرة في التصدي لأية محاولات تستهدف المساس بالأمن القومي".
وأوضح زكي، خلال لقائه جنود المنطقة الغربية العسكرية، أن "القوات في المنطقة الغربية العسكرية تقوم بأداء المهام بكفاءة عالية"، مشيرًا الى "النجاحات التي حققها حماة بوابة مصر الغربية في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ الدائم على أمن الوطن ومقدساته".
وأكد وزير الدفاع المصري أن "رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المصرية: الجيش مستمر في التصدي لأية محاولة تستهدف الأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.