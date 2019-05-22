الداخلية الأفغانية: مقتل 7 مسلحين من تنظيم "داعش" في ولاية كونار شرقي البلاد

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ عن "مقتل 7 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي، في ولاية كونار شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أن "​قوات الأمن​ نفذت عملية ضد إرهابيي "داعش" في منطقة نورغُل".

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