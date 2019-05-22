رئيس الكونغو: روسيا قد تلعب دورا في بناء منظومة أمن جديدة بإفريقيا

أعلن رئيس ​جمهورية الكونغو​ ديني ساسو-نغيسو أن "​روسيا​ قد تلعب دورا في بناء هياكل أمن جديدة في القارة الإفريقية"، مشيراً إلى أن "روسيا بلد مهم وشريك استراتيجي يمكن أن يلعب دوره في المرحلة التي تبحث فيها ​إفريقيا​ عن تعاون في بناء عالم جديد وبنى تحتية جديدة واقتصادات و​منظومة​ أمن جديدة في المنطقة".

ولفت إلى أن "الشعب الإفريقي يتطلع اليوم إلى تطوير اقتصاده وإثبات نفسه في ​العالم​، وقد تحتل روسيا موقعا استراتيجيا في هذه العملية".