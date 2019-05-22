رئيس الكونغو: روسيا قد تلعب دورا في بناء منظومة أمن جديدة بإفريقيا

أعلن رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو-نغيسو أن "روسيا قد تلعب دورا في بناء هياكل أمن جديدة في القارة الإفريقية"، مشيراً إلى أن "روسيا بلد مهم وشريك استراتيجي يمكن أن يلعب دوره في المرحلة التي تبحث فيها إفريقيا عن تعاون في بناء عالم جديد وبنى تحتية جديدة واقتصادات ومنظومة أمن جديدة في المنطقة".
ولفت إلى أن "الشعب الإفريقي يتطلع اليوم إلى تطوير اقتصاده وإثبات نفسه في العالم، وقد تحتل روسيا موقعا استراتيجيا في هذه العملية".
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