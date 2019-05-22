إتحاد نقابات التعدين: لقيادة نقابية مسؤولة تعيد الى الاتحاد العام صورته المشرقة

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي ال​لبنان​ي لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء جورج حرب،ان "ما حصل خلال اليومين الأخيرين وصلت أصداؤه الى بلاد الانتشار" مشيرا الى ان العبارات التي نأسف ان تصدر عن رئيس الاتحاد ​بشارة الاسمر​، وهو في سدة المسؤولية، وإن طالت هامة كبيرة وعظيمة كهامة غبطة ابينا نيافة الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ المثلث الرحمات، فهذا الراحل الكبير في عليائه أسمى وأرفع من ان تطاله أي صغائر. فإننا نعتبرها تجديفا اساء الى أحد المرتكزات الجوهرية للايمان والتعاليم الدينية، اي ​الصلاة​ التي يلجأ اليها المؤمنون في مختلف ​الديانات​ السماوية."

ولفت حرب الى ان "مع تقديرنا لتحرك ​القضاء​ الذي سارع الى التحقيق مع الاسمر ومع بعض قيادات الاتحاد العام التي كانت موجودة معه، نجد أن ما حصل يشكل سابقة خطيرة تلطخ سمعة الحركة العمالية والنقابية في لبنان. ولقد صدرت تلك العبارات من على منبر شهد على مر السنين مواقف مشرفة في تاريخ نضالي طويل سطره قادة نقابيون شرفاء تفخر بهم الحركة العمالية اللبنانية، آملاً من القيادة الحالية للاتحاد العام، ازاء ما حدث واساء الى الحركة العمالية في لبنان، ومن كل القادة النقابيين، الاتعاظ مما حصل بالعودة الى الأصول الديموقراطية لنحسن اختيار قيادة نقابية كفية نظيفة ذات قيم اخلاقية، قيادة نقابية مسؤولة تعيد الى الاتحاد العام صورته المشرقة التي لا تشوبها شائبة، وقادرة على مواجهة التحديات التي تنتظرها ولا تتخلى عن دورها ازاء الواقع الصعب الذي تعانيه الطبقة العمالية في لبنان".