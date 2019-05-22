أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أنه "تنفيذاً لأحكام ​قانون السير​ ولا سيما المواد:/370/ و/371/ و/398/، باشر مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري في الدكوانة والمكاتب الفرعية التابعة له في زحلة وصيدا و​طرابلس​، وضع إشارة "بلوك" على ملفات السيارات المخالفة لجهة المحاضر ذات الطابع غير المسددة المنظمة بمخالفات الوقوف والتوقف والقرارات الجزائية الصادرة بجميع مخالفات السير، حيث يتوقف إنجاز المعاملات الخاصة ب​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​ الى حين دفع الغرامات المستحقة من قبل أصحاب العلاقة ورفع الإشارة (بلوك) عن ملفات مركباتهم من قبل المكاتب المذكورة أعلاه"، مذكرة بأنه "بإمكان المواطنين معرفة محاضر مخالفات السرعة الزائدة والقرارات الجزائية المنظمة والصادرة بحقهم، من خلال الاطلاع على موقع المديرية العامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: المباشرة بوضع إشارة "بلوك" على ملفات السيارات التي لم يسدد اصحابها المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.