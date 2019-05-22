لجنة عمال مياه بعلبك: لم نعد نحتمل اي تسويف

أكّدت اللجنة الممثلة لعمال تشغيل وصيانة أنظمة ​المياه​ في ​بعلبك​ ​النبي شيت​ وبعض قرى شمال بعلبك، أن "بعد التمنيات والوعود المتتالية التي لم ينفذ منها شيء حتى اليوم والعمال لا يزالون على رأس عملهم يقومون بمهامهم على أكمل وجه ولم يتم دفع اجورهم منذ شهرين إضافة إلى ازالتهم من ​الضمان الاجتماعي​ من مطلع الشهر الرابع الفائت لذلك".

ولفتت اللجنة، في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته، إلى أنه "لاستكمال النوايا الحسنة والمرونة التي ابديناها طوال الشهر الفائت والحالي نعطي الفرصة الأخيرة للمكلفين بحل هذا الملف المشكورين حتى صباح يوم الاثنين المقبل تاريخ 27/5/2019 كحد أقصى لاخبارنا بالنتائج الملموسة التي وصلوا إليها دون الطلب منا اي مهلة اضافية لنعلن بعدها الذهاب إلى أقصى درجات التصعيد لأننا لم نعد نحتمل اي تسويف لهذا الملف".