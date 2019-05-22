قائمقام زغرتا أعلنت عن حالة طوارئ بيئية لمواجهة أزمة النفايات

اصدرت قائمقام زغرتا ​ايمان الرافعي​ تعميما، توجهت فيه إلى بلديات واتحاد بلديات ​قضاء زغرتا​، اعلنت في خلاله "حالة طوارئ بيئية لمواجهة أزمة ​النفايات​"، مشيرةً إلى أنه "عطفا على الإجتماعات المتكررة التي عقدت مع بلديات ​القضاء​ واتحاد البلديات لمعالجة موضوع ​أزمة النفايات​ بعد اقفال مكب عدوى حيث كانت ترمى نفايات أقضية ​الشمال​ الأربعة ومنها زغرتا. ونظرا لما يسببه هذا الأمر من تلوث بيئي، نعلن عن حالة طوارئ لمواجهة هذه الأزمة واستنفار البلديات واتحاد البلديات، بهدف الحفاظ على ​الصحة​ و​السلامة العامة​، من خلال منع الرمي والحرق والطمر العشوائي، حيث أنه يعد رئيس البلدية مسؤول عن حماية ​البيئة​ وفقا لأحكام ​قانون البلديات​".

وأشارت إلى أنه "ريثما يتم تأمين موقع ملائم لإنشاء معمل معالجة للنفايات ومطمر صحي من قبل اتحاد بلديات قضاء زغرتا، يتوجب على كل بلدية أو مجموعة من البلديات العمل على معالجة الوضع الحالي بالسرعة الممكنة عن طريق إطلاق حملة توعية للمواطنين لرفع مستوى نجاح عملية الفرز من المصدر التي بدأت فيها معظم بلدات القضاء بالتعاون مع الجمعيات المعنية، الأمر الذي يخفف من الضغط على البلديات، إنشاء مراكز فرز ثانوية للتدوير والتسبيخ والتخزين في القرى والبلديات على مساحة تقدر بمئتي متر مربع لكل 1000 مواطن، على أن يتم إعلامنا مسبقا بالمواقع المقترحة للتأكد من السلامة البيئية، معالجة الفضلات العضوية في المنازل التي لديها حدائق وفقا لإرشادات المتطوعين في الجمعيات التي تعنى بالبيئة، تكييس المرفوضات الصحية ليصار إلى نقلها إلى موقع يتم تحديده لاحقا، بالتنسيق مع المراجع المعنية، منع تهريب النفايات إلى خارج القضاء، تفعيل عمل ​الشرطة البلدية​ لتنظيم ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين الذين يتسببون بالأضرار الصحية والبيئية".