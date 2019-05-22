موسى استقبل نائب منسق قسم الحماية عن ملف المفقودين في اللجنة الدولية

استقبل رئيس ​لجنة حقوق الانسان​ النيابية النائب ​ميشال موسى​ في ​مجلس النواب​، نائب منسق قسم الحماية عن ملف المفقودين في ​اللجنة الدولية للصليب الاحمر​ ميكه خرون والمستشارة القانونية في اللجنة ميريام حداد. وتناول البحث موضوع تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين و​المخفيين قسرا​، ومساهمة اللجنة الدولية للصليب الاحمر واستعدادها لتقديم الدعم اللازم من أجل تشكيل هيئة فعالة تلبي حاجات اهالي المفقودين.

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