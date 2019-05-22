أحمد الحريري زار السفير التركي: أي تصرف يسيء لتركيا غير مقبول

زار الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، السفير التركي هاكان تشاكل في مكتبه في الرابية، يرافقه عضوا مكتبه ميرنا منيمنة وبهاء شحادة، وبحث معه في التطورات المحلية والاقليمية والدولية.
وتحدث أحمد الحريري بعد اللقاء، عن "حسن العلاقة التي تجمع "تيار المستقبل" بتركيا حكومة وشعبا"، مؤكدا أن "تركيا دولة صديقة وأي تصرف يسيء إليها غير مقبول ويعني القائمين به، ولا يعني أبدا الدولة اللبنانية والشعب اللبناني عموما".
وشدد على أن "تيار المستقبل" حريص على أفضل العلاقات مع تركيا وتطويرها وتعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين واستقرار المنطقة".
من جهته، شكر السفير التركي لأحمد الحريري "هذه الزيارة التي تعكس حرص "تيار المستقبل" على العلاقات اللبنانية - التركية"، مؤكدا اعتزازه "بلبنان كدولة صديقة، وبالشعب اللبناني كشعب صديق للشعب التركي، وبتيار المستقبل كتيار صديق لتركيا وشعبها".
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