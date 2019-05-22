جعجع دعا بستاني لمعالجة الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات

توجه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، قائلا: "إن الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات تحوِّل الحياة في منطقة دير الاحمر والجوار الى مأساة حقيقية ونتمنى ان تتدخلي شخصيا في الموضوع واتخاذ تدابير فورية ولو موقتة للتخفيف من معاناة الأهالي بانتظار الحل الجذري".
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