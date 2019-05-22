جعجع دعا بستاني لمعالجة الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات

توجه رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​، قائلا: "إن الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات تحوِّل ​الحياة​ في منطقة ​دير الاحمر​ والجوار الى مأساة حقيقية ونتمنى ان تتدخلي شخصيا في الموضوع واتخاذ تدابير فورية ولو موقتة للتخفيف من معاناة الأهالي بانتظار الحل الجذري".

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