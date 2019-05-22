بستاني ردا على جعجع: أدعو أهالي البقاع وفعالياتها الى التعاون

ردت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ بعد توجه رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ بسؤال لها عن ان الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات تحوِّل الحياة في منطقة ​دير الاحمر​ والجوار الى مأساة حقيقية ، مشيرة الى ان على المدى القصير ستتسلّم ​مؤسسة مياه البقاع​ الاسبوع المقبل من ​مجلس الانماء والاعمار​ مسؤولية تشغيل وصيانة محطة إيعات وتفعيلها.على المدى المتوسط سنبدأ فوراً بدراسة لتوسعة المحطة لتتمكن من استيعاب ​مياه مبتذلة​ أكثر ولتطويرها من أجل معالجة متقدمة أكثر.

وأملت بستاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أهالي المنطقة وفعالياتها التعاون معنا ومع المحافظ لتسهيل احصاء ​المصانع​ و​المسالخ​ المؤذية لعمل المحطة ومن البلديات المساعدة على فصل مياه الامطار عن شبكات ​الصرف الصحي​.