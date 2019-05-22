ردت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني بعد توجه رئيس حزب القوات سمير جعجع بسؤال لها عن ان الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات تحوِّل الحياة في منطقة دير الاحمر والجوار الى مأساة حقيقية ، مشيرة الى ان على المدى القصير ستتسلّم مؤسسة مياه البقاع الاسبوع المقبل من مجلس الانماء والاعمار مسؤولية تشغيل وصيانة محطة إيعات وتفعيلها.على المدى المتوسط سنبدأ فوراً بدراسة لتوسعة المحطة لتتمكن من استيعاب مياه مبتذلة أكثر ولتطويرها من أجل معالجة متقدمة أكثر.
وأملت بستاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أهالي المنطقة وفعالياتها التعاون معنا ومع المحافظ لتسهيل احصاء المصانع والمسالخ المؤذية لعمل المحطة ومن البلديات المساعدة على فصل مياه الامطار عن شبكات الصرف الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني ردا على جعجع: أدعو أهالي البقاع وفعالياتها الى التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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