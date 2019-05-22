البيت الأبيض: ترامب يرغب في رؤية تغيير في سلوك إيران ولا يسعى للحرب

أوضح ​البيت الأبيض​ أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يرغب في رؤية تغيير في سلوك ​إيران​ ولا يسعى للحرب".

وكان الكونغرس الأميركي قد أعلن أن "إيران تواصل سياستها العدوانية في سوريا ولبنان والعراق"، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أوضح أنه لا يرغب بشن ضربات على إيران وهذا لا يعني استبعاد هذا الخيار".

وأوضح الكونغرس "أننا استمعنا إلى إحاطة من وزير الخارجية مايك بومبيو حول التهديدات الإيرانية وهو قال إن لا توجه لشن حرب ضد إيران وأكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيران وشرح لنا الهجمات التي شنها وكلاء إيران على اليمن والسعودية".