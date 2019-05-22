مصادر النشرة: تعيين مديرة الحقوق الفرع الرابع لم يكن على أساس أي شرط

أكدت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن تعيين مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في زحلة بالتكليف، حتى تعيين مدير أصيل، لم يكن على أساس أي شرط من الشروط.
وأوضحت المصادر نفسها أن المُصلى، الذي كان السبب في تقديم المدير السابق الدكتور أنطونيوس أبو كسم إستقالته، لا يزال موضع تحقيق بقرار من رئاسة الجامعة اللبنانية، نافية أن يكون قد تم إعادة إفتتاحه.
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