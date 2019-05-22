تركي يقتل زوجته بطريقة مرعبة.. ويبرر: أغار عليها

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دبي - بواسطة محمد فارس ارتكب زوج تركي جريمة مروعة بحق زوجته، إذ قرر أن ينهي حياتها بطعنات سكين عدة في أماكن متفرقة من جسدها بسبب الغيرة العمياء، بعد أيام من مشاركته صورة لهما على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مع تعليق كتب فيه: «أنتِ أفضل شيء في حياتي».
ووفق صحيفة «حرييت» التركية، دخل الزوج المدعو «جمال» (40 عاما) في شجار مع زوجته «أوزكو» (32 عاما)، ثم تطور الشجار إلى ملاسنة ثم انتهى بطعنها مرات عدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وبعد ارتكابه الجريمة، توجه جمال لتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، وقال في إفادته بأنه حذرها من عدم التحدث مع بعض من أقاربها بسبب غيرته منهم، مضيفا أن تحذيراته لزوجته لم تجد نفعا معها، فنشب خلاف بينهما، تحول إلى شجار انتهى بطعنها حتى فارقت الحياة، بدوره أرسل المركز الأمني الزوج للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.
شاهد: افتتاح أكبر مسجد في تركيا
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شاهد: أم تنقذ ابنتها بمساعدة فريق للطوارئ بعد سقوطها في بئر في الصين
بأعصاب هادئة ساعدت امرأة عناصر فريق للإنقاذ في إخراج طفلتها الصغيرة البالغة من العمر أربع سنوات، من بئر عميق وقعت فيه في محافظة هينان الصينية. وكانت الطفلة وقعت في البئر خلال رحلة نظمت بمناسبة حلول فصل الربيع، ووقع الحادث عندما حاولت الطفلة التقاط ثمار أثناء الجولة. وبسبب ضيق قطر البئر الذي لم يكن يتجاوز 40 سنتمترا ، فإنه لم يكن هناك منقذ على عين المكان قادرا على النزول إلى القاع على عمق عشرة أمتار، لمد يد المساعدة إلى الطفلة. وبعد أن كانت تحت تأثير الصدمة واليأس انخرطت الأم في عملية الانقاذ، فأمرت ابنتها بأن تتعلق بحبل للنجاة تدلى إلى قاع البئر، مشجعة إياها على الثبات وعدم الاستسلام إلى الخوف. وعندما تأكد عناصر الانقاذ من تمسك الطفلة بالحبل سحبوها سريعا إلى الأعلى، وأخرجوها إلى بر الأمان، ثم نقلت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتأكدت سلامتها من أي ضرر، ثم عادت إلى بيتها رفقة والدتها. للمزيد على يورونيوز: وزير الداخلية الإيطالي غاضب بسبب استقبال مهاجرين أُنقذوا من الغرق فيديو: رجل هب للمساعدة في تركيا.. فذهب مع الريح
Euronews (Ar)
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تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى إضراب بعد فشل المفاوضات مع المجلس العسكري
دعا تجمع المهنيين السودانيين ، الذي يمثل أكبر جماعة احتجاجية في السودان إلى إضراب سياسي عام وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. ويطالب ت حالف قوى إعلان الحرية والتغيير ، الذي يضم عددا من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد سيختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات، لكن الجماعة الرئيسية في التحالف، وهي تجمع المهنيين السودانيين، قالت إن الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي. وقال التجمع في بيان: "السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل و بأغلبية مدنية في جميع مفاصلها"، ودعا أعضاءه إلى المشاركة في إضراب سياسي عام. ويوجه وصول المحادثات لطريق مسدود ضربة للآمال في نهاية سريعة للاضطرابات السياسية التي بلغت ذروتها يوم 11 أبريل-نيسان بانتهاء حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود. وأطاح الجيش بالجنرال السابق بعد شهور من الاحتجاجات على زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ومصاعب اقتصادية أخرى. وأنشأ الجيش المجلس العسكري الانتقالي لإدارة شؤون البلاد وتعهد بتسليم السلطة بعد اجراء انتخابات. لكن بدافع القلق مما حدث في مصر المجاورة التي أصبح قائد الجيش رئيسها في النهاية بعد الإطاحة بحسني مبارك، سعى المتظاهرون السودانيون إلى الحصول على ضمانات لسيطرة المدنيين. واعترف الجيش في وقت مبكر هذا الثلاثاء بأن تشكيلة المجلس السيادي تظل نقطة الخلاف الرئيسية لكنه لم يخض في تفاصيل حول موقفه. للمزيد: المجلس العسكري والمعارضة السودانية يتفقان على مواصلة التفاوض نائب رئيس المجلس العسكري سوداني يقول إن هدفه إجراء انتخابات ديمقراطية وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان: "استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة". ولم يحدد المجلس موعدا لاستئناف المحادثات. وأخفقت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق حلّ فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد، حسبما أعلن المجلس. وما زالت الاحتجاجات مستمرة في الشوارع وكذلك اعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع حتى بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير واعتقاله في 11 أبريل-نيسان. ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر-كانون الأول نتيجة أزمة اقتصادية وعقود من الحكم القمعي. وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد وصلا إلى طريق مسدود في المفاوضات بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة. وأوضح المجلس العسكري الانتقالي في بيان وجود نقطة خلاف أساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين. وكان كلا الجانبين قد أشارا إلى أنهما على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أيضا أن تتمخض المحادثات التي بدأت يوم الأحد على اتفاق، لكن الأمر تعذر بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات في قصر الرئاسة بالخرطوم. واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات على البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات وسعى لزيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات . كما حمَّل تجمع المهنيين المجلس الانتقالي مسؤولية العنف الذي دار في الشوارع الأسبوع الماضي. وتحاول قوى مختلفة، بما في ذلك دول الخليج الغنية، التأثير على مسار بلد يقطنه 40 مليون نسمة ويتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق الأوسط وافريقيا جنوبي الصحراء.
Euronews (Ar)
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شاهد: أعاصير تجتاح تكساس وأوكلاهوما هي الأقوى منذ سنوات
يواجه نحو ستة ملايين شخص خطر الأعاصير والبرد و الأحوال الجوية القاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما ذكر مسؤولون أن أعاصير وصلت يوم الاثنين إلى ولايتي تكساس وأوكلاهوما. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن خطر الأعاصير في المنطقة بلغ أعلى مستوى يشهدونه منذ سنوات. وتمتد المنطقة الأكثر تعرضا لخطر الأعاصير على مساحة 644 كيلومترا بين ستيلووتر في أوكلاهوما وسنايدر في تكساس ، وقال خبير الأرصاد الجوية بوب أورافيك من المركز الاتحادي للتنبؤ بحالة الطقس إن المنطقة قد تشهد كذلك أحوالا جوية قاسية تشمل العواصف الرعدية والسيول. وأشار جاريد جاير كبير خبراء الأرصاد في المركز الاتحادي للتنبؤ بالعواصف إلى وصول نحو 12 إعصارا مساء يوم الاثنين منها إعصار في جنوب غرب أوكلاهوما قرب بلدة مانجوم وآخر في جنوب غرب تكساس. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأعاصير تسببت في أي إصابات. تطالعون ايضا على يورونيوز: شاهد: حطام سيارات وأنقاض بيوت في العاصمة هافانا بسبب اعصار شاهد.. إعصار يجتاح ولاية ألاباما ويتسبب بمقتل 22 شخصا وقال باتريك مارش من مركز التنبؤ بالعواصف إن آخر مرة تعرضت فيها الولايات المتحدة لمثل هذا المستوى من نشاط الأعاصير كانت في عام 2012. ونصح الناس في المنطقة بأن يكون لديها خطة للبحث عن ملجأ مع اقتراب العاصفة. وقال مارش إن ولايتي كانساس وآركنسو القريبتين قد تتعرضان للأعاصير أيضا لكن أوكلاهما وتكساس هما الأكثر عرضة للخطر. تابعونا على الوتسآب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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كانت هذه تفاصيل خبر تركي يقتل زوجته بطريقة مرعبة.. ويبرر: أغار عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.