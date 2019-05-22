شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بتغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلاميّ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 4/38 – أت، المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 – 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامى" ليصبح "منظمة التعاون الإسلامى"،.

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يأتى ذلك ليكون الأسم أكثر تعبيراً عن مهام المنظمة وأهدافها، كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات فى إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين فى إحدى الدول الأعضاء"؛ وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية نظراً للتطورات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلامى.