شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى.

كانت اللجنة قد بحثت الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.

وطالب النائب مصطفى بكرى خلال الاجتماع، بالاستجابة لمطلب النائب العام برفع الحصانة عن أى عضو بالمجلس احتراما للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا المال العام، متابعا: "صورتنا تكون سيئة فى الشارع حال الصمت علي ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام".

وفى سياق متصل، رفضت اللجنة التشريعية فى الاجتماع نفسه، طلبا برفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب. وكان النائب العام قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن النائب فى القضية 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور، وتتعلق باتهام النائب من قبل أحد المواطنين بالسب والقذف فى مشاجرة، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية فرفضت الطلب.