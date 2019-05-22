شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة البرلمان: التحول الرقمى مسئولية تاريخية وحلم قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قطاع الاتصالات هو قطاع واعد ومسئول مسئولية تاريخية للتحول الرقمى، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ومصر كلها تهتم بهذا التحول.

وتابع عيسى: "أحد أحلامنا أن يكون للمواطن المصرى رقم موحد يتعامل به مع كل مؤسسات الدولة، وهذا يحدث حاليا فى المملكة العربية السعودية، ولو هناك مشكلة بين أى مواطن وأى جهة ولم يسدد رسم معين يتم وقف كافة التعاملات لديه مع الجهات الحكومية لحين حل المشكلة التى وقع بها حتى يضمن سير العمل بين الأجهزة الحكومية والمواطن".

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "نتمنى أن يحدث هذا التحول فى أقرب وقت، ما يسهل عملية الشمول المالى، هذا حلم قديم من 30 سنة".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، لاستكمال مناقشة موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.