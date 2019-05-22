شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: لجنة القيم أنجزت أعمالها وأرسلت تقارير نهائية لهيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن لجنة القيم أنهت كل الملفات المُحالة إليها، وأعدت بشأنها تقارير نهائية أُرسلتها هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، خاصة أنها الوحيدة المنوط بها تحديد ما يُطرح للمناقشة فى الجلسة العامة ومواعيد مناقشته.

وأضاف "حسب الله"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن لجنة القيم حاليا لا تعمل على أية تقارير أو ملفات، مشيرا إلى أن هذا الأمر مؤشر جيد على نضج الممارسة البرلمانية، وارتفاع مستوى أدائهم النيابى، وإدراك النواب للتقاليد البرلمانية واللائحية.

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وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أن لجنة القيم هى الترمومتر الحقيقى لمدى النضج البرلمانى لأعضاء المجلس، وأن ممارسات السنوات الثلاث الماضية تحت قبة البرلمان، أعطت النواب مزيدا من الحكمة فى التعامل مع المواقف المختلفة.