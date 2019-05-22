شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة "نقل الإسكندرية" تعرض خطة تطويرها وموقفها المالى أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد زكريا، ممثل هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، إن الهيئة وضعت خطة لإعادة هيكلتها حتي تسير على الطريق الصحيح، موضحا أن الهيئة لديها 100 خط وتمتلك 669 مركبة و36 ترام للنقل، وعدد العاملين والقوي البشرية بالهيئة 6 آلاف و440 . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية. واستعرض "زكريا"، رؤية الهيئة للتطوير من خلال مخطط استراتيجي، يتضمن تدعيم أصول الهيئة ورفع كفاءة الأسطول الحالي، ورفع كفاءة الورش، ورفع كفاءة جميع العاملين فنياً، واستحداث خطوط جديدة في الطرق التي تسمح بذلك، وتحسين مستوي الخدمة للراكب من خلال ادخال (تذاكر الكترونية - جي بي اس - واي فاي)، بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل محور ترام الرمل كمترو حضري ليسير الترام علي مستوي أعلى من السيارات للقضاء علي الزحام المروري. Advertisements

كما استعرض المبالغ المالية في سنة 2017/2018، موضحا أن خدمات بيع التذاكر بلغت 216 مليون جنيه، وإيرادات أخري 13 مليون، وفي 2017/2018 الخامات ومواد الوقود وقطع الغيار 145 مليون، والأجور 423 مليون والمصروفات 14 مليون، والأعباء التمويلية 87 مليون وجملة التكاليف والمصروفات بلغت 670 مليون.

وبلغ العجز التمويلي في2017/2018، 31 مليون ، والإهلاك 113 مليون، وربط الموازنة للإهلاك 120 مليون، وايرادات ومصروفات 2018/2019 ، تذاكر 175 مليون، إيرادات أخري7 مليون، إعانة الدعم 329 مليون، والعجز التمويلي 2018/2019، بلغ 49 مليون جنيه، والإهلاك 90 مليون، وجملة العجز 139 مليون جنيه.

وأكد "زكريا"، أن الهيئة تعمل علي تعظيم الإيرادات من خلال مخطط لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، مشيرا إلي أن أجرة الترام نصف جنيه، والأتوبيس 2جنيه، قائلا: "نعمل علي رفع الأجرة من 40% إلي 100% علي المستويات المختلفة، بحيث يكون الترام جنيه، والأجرة اللي ب 10 جنيه تبقي ب 15 جنيه، وسيتم في 1/7/2019 القادم تفعيل التذاكر الإلكترونية، وتطبيق عدد من التطبيقات من خلال تفعيل شاشات لعرض مواعيد وسيلة النقل لتسهيل الخدمات علي الركاب".