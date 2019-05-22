شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: مدينة المعرفة والتحول الرقمى أبرز مشروعاتنا بالعام المالى 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رأفت هندى، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والمشرف على قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أوجه إنفاق مبلغ الـ26 مليار جنيه المُدرجين كاعتمادات مُخصصة للباب السادس الخاص بالاستثمارات بموازنة الوزارة.

وأشار هندى إلى أن هذه المبالغ ستساهم فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستكمال تنفيذ برنامج الحكومة، فى مُقدمتها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه، ومشروع التحول الرقمى بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه أيضا.

وأوضح أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بتكلفة نحو 2 مليار، وأن الاستلام فى 30 يونيه 2020، لافتا إلى ما تُبذله الوزارة من جهد بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة المساحة لحصر أملاك الدولة، لافتا إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع القوات المسلحة لتولى هذا الأمر.

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وأضاف أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفيرهم، قائلا: "ويتبقى نحو 6 مليارات ولن نتمكن من توفيرهم، فما نتمكن من توفيره من موارد ذاتية سنويا من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، ويتم التنسيق دائما مع وزارتى التخطيط والمالية ولا يتأخروا أبدا فى التعزيز طالما كان هناك إنجاز من جانبنا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، لاستكمال مناقشة موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة من ممثلى ومسئولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفا تفصيليا بحجم الاستثمارات المستهدفة والمشروعات التى سيتم تنفيذها، وكيفية تمويلها، على أن يُسلمهذا الكشف إلى اللجنة فى موعد أقصاه يوم الأحد المُقبل.