وزير الكهرباء: الربط الكهربائى مع قبرص واليونان فى إطار إستراتيجية الربط مع دول الجوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء ، أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان تتضمن تبادل قدرات كهربائية ب2000 ميجا وات . وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب توقيع الإتفاقية بمقر مجلس الوزراء ، أن الدراسات سوف تنتهي خلال عام يعقبها خطة الربط . وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتى في اطار الخطة الإستراتيجية للربط مع دول الجوار ، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بقدرات وخبرة فى قطاع الكهرباء عاليه ولدينا خطوط ربط مع الاْردن و ليبيا والسودان . Advertisements

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