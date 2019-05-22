بعد معاناة 11 عاما.. توصيل المرافق لحي الصفوة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج انتهاء أزمة توصيل المرافق بمنطقة أبراج تقسيم الصفوة بحي غرب المدينة، والذي يضم 4 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى أكثر من 2000 نشاط إداري وتجاري، وإنهاء معاناة أصحاب الوحدات السكنية بالتقسيم والتي استمرت لأكثر من 11 عام، وذلك بعد قيام ملاك التقسيم بدفع قيمة زوائد التنظيم.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الأربعاء، لمنطقة تقسيم الصفوة بحي غرب، حيث تفقد موقع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء الخاصة بالتقسيم، والتقى الأهالي من أصحاب الوحدات السكنية واستمع إلى مطالبهم.

ووجه محافظ سوهاج بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق المختلفة للتقسيم من كهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء كافة الاختبارات اللازمة لشبكات المرافق واختبار قدرتها على التحمل والتشغيل واستيعاب التوسعات السكانية.

كما وجه المحافظ بدراسة رصف التقسيم بالكامل وتزويده بأعمدة الإنارة ضمن الخطة الاستثمارية وذلك بعد مراجعة الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، تلبية لمطالب الأهالي.

كما استجاب المحافظ لمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تطلب توفير علاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى بعض الشكاوى الأخرى لأسرتها، حيث وجه المحافظ بفحص جميع طلباتها وحلها.

وقالت فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج إن هذا الانجاز جاء بعد عقد محافظ سوهاج العديد من الاجتماعات خلال الفترة السابقة لإزالة أي معوقات تخص التقسيم، مضيفة أنه تم استصدار رخصة بناء لوحة توزيع كهرباء بالتقسيم لحل مشكلة الكهرباء، لافتة إلى أنه تم البدء بالفعل في بناء اللوحة والتي تستغرق 6 أشهر، كما سيتم إنشاء مسجد لخدمة سكان التقسيم.