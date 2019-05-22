محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.
وقال بيان لوزارة التعليم، إن ذلك يأتي من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام.
وأكدت الوزارة، أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الموجة الحارة.. قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أولى ثانوي غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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