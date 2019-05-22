محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية – محمد عوض:
قالت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن مراقبي لجنة مدرسة السادات الثانوية العسكرية، ضبطوا طالبًا يحل الأسئلة على جهازي حاسب لوحي "تابلت" في وقت واحد خلال امتحان مادة الجغرافيا.
وأضافت غرفة العمليات في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، "اكتشف الملاحظون وجود جهاز تابلت يقوم بالحل على جهازين مرتبطين واتضح أن الجهاز الثاني خاص بطالب متغيب، وحرر المراقب المحضر اللازم للواقعة، وأحال الطالب للشئون القانونية بالمديرية.
وتفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، لجان مدرسة الفاروق عمر الثانوية لمتابعة انتظام الطلاب في الامتحان الإليكتروني.
وقال "قبيصي" إن 8012 طالب أدوا امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا، بنسبة 98% من إجمالي المدارس حيث تؤدى 7 مدارس الامتحان ورقيًا منذ بداية فترة الاختبارات.
ورصدت غرفة عمليات المديرية انقطاع التيار الكهربائي بمدرسة أبو خليفة الثانوية بنين وتوصيل مولدات كهربائية لإعادة التيار للمدرسة لاستكمال الامتحان في نفس الفترة المقررة من الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول حالة غش بالـ"تابلت" خلال امتحان الجغرافيا في الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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