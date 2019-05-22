مصر للتأمين تدرس إطلاق برنامج للتأمين على مخاطر سداد عملاء البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، عن وجود مناقشات مبدئية مع بنكي مصر والقاهرة، لإطلاق الشركة برنامجا للتأمين على مخاطر السداد لعملاء البنوك.

وقال إن البنك يعتزم أيضا إجراء مباحثات مماثلة مع البنك الأهلي أيضا، لتوفير هذا المنتج بهدف تعزيز دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي.

وبحسب الحيني، فإن هذه البنوك تتوسع في الدول الأفريقية، فمثلًا بنك القاهرة يمتلك بنك القاهرة أوغندا في كمبالا لتعزيز التجارة البينية بين دول شرق أفريقيا ومصر.

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وقال الحيني إن دول أفريقيا تأتي على رأس أولويات شركته لتحقيق الانتشار الجغرافي في هذه الدول لتوطيد العلاقات بين مصر والقارة السمراء مع رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أبدى اهتماماً كبيراً بتقديم دعم فني ومالي لمبادرة تطوير العقارات التاريخية التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى الشركات التابعة للقابضة.

وقال إن هناك دراسة لإنشاء شركة تأمين في القطاع الطبي.

وأضاف الحينى أن الشركة تقيم فرعها في الكويت لضعف الأداء، كما تعمل على تعزيز العمل في فرع قطر الذي يحقق نتائج مقبولة، وفرع دبي الذي يحقق نتائج ممتازة.