بيان عاجل بشأن توقف معاشات بعض أهالي مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أعلن النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب توقف معاشات كثير من الأرامل والمطلقات والعجائز بمطروح بدون سبب.
وقال العميري في تصريح له، اليوم، إنه في إطار تطبيق وزيرة التضامن معايير جديدة والفلترة بحسب البيانات، تم استبعاد العديد من النساء المستحقين للمعاشات بطريقة مركزيةوبدون أسباب، وهو ما أثر بالسلب على تلك الأسر الذين يواجهون متاعب الحياة المتصاعدة بمعاش وزارة التضامن الإجتماعي.
وأضاف نائب مطروح، أن توقف المعاشات للأرامل والمطلقات تسبب في حالة من السخط بين أبناء المحافظة، خاصة أن الكثير من تلك الحالات يعتبر المعاش هو الدخل الرئيس لهم رغم أنه رقم بسيط، مطالبا وزيرة التضامن بسرعة فحص الحالات التي تم إيقاف معاشهم واسترجاعها على وجه السرعة إنقاذا لتلك الحالات.
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