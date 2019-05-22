القوات العراقية تعتقل إرهابيًا شارك بالهجوم على مراكز الشرطة بالأنبار

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على إرهابي شارك بالهجوم على مراكز الشرطة بالأنبار.
وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء- أن قواتها تمكنت من
وأضافت أن الإرهابي من المشاركين الرئيسيين في الهجوم
يذكر أن الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بشكل دوري تنفيذ عمليات نوعية تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم (داعش) في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم الإرهابي.
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