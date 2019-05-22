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القوات العراقية تعتقل إرهابيًا شارك بالهجوم على مراكز الشرطة بالأنبار

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على إرهابي شارك بالهجوم على مراكز الشرطة بالأنبار.
وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء- أن قواتها تمكنت من

خلال معلومات دقيقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (بو طيبان) بالرمادي- الأنبار.
وأضافت أن الإرهابي من المشاركين الرئيسيين في الهجوم
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على مركز شرطة البو طيبان وسقوطه وتدميره، كما كان متخصصًا في مجال العبوات الناسفة.
يذكر أن الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بشكل دوري تنفيذ عمليات نوعية تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم (داعش) في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم الإرهابي.
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