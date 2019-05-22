مقتل شخصين في انفجار سيارة مفخخة جنوب شرق أفغانستان

قتل شخصان على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في إقليم غزني جنوب أفغانستان اليوم الأربعاء. وأوضحت مصادر طبية محلية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أنه تم نقل 15 شخصاً آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث حتى الآن إلى مستشفى مدينة غزني العام.

ووقع الحادث بعد أن حددت قوات الأمن نوع سيارة

وأضاف عكبري أن قوات الأمن أطلقت النار على إطارات السيارة، ثم أطلقت صاروخاً مما تسبب في وقوع الانفجار. آخرين على الأقل أصيبوا في الحادث حتى الآن إلى مستشفى مدينة غزني العام.ووقع الحادث بعد أن حددت قوات الأمن نوع سيارةعسكرية مسروقة بالقرب من منشأة أمنية في العاصمة الإقليمية وحذرتها بالتوقف، طبقاً لما ذكره عضو المجلس الإقليمي، خالق داد عكبري.وأضاف عكبري أن قوات الأمن أطلقت النار على إطارات السيارة، ثم أطلقت صاروخاً مما تسبب في وقوع الانفجار.

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