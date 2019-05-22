قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الحكومية السورية تصدت صباح اليوم الأربعاء، لثلاث هجمات كبيرة شنها مسلحون في محافظة إدلب.
وأضافت في بيان أن 500 من مقاتلي جبهة النصرة الإرهابي وسبع دبابات ونحو 30 شاحنة بيك أب مزودة بالأسلحة الآلية الثقيلة شاركت في الهجمات.
وأشارت إلى أن مقاتلين يتمركزون في إدلب شنوا أيضاً هجوماً صاروخياً على قاعدة حميميم الجوية الروسية اليوم الأربعاء لكن صواريخهم إما أُسقطت أو لم تصل إلى هدفها.
اقرأ أيضاً... سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لقذائف صاروخية على قاعدة حميميم
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: القوات السورية تصدت لثلاث هجمات كبيرة شنها مسلحون في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.