روسيا: القوات السورية تصدت لثلاث هجمات كبيرة شنها مسلحون في إدلب

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الحكومية السورية تصدت صباح اليوم الأربعاء، لثلاث هجمات كبيرة شنها مسلحون في محافظة إدلب.

وأضافت في بيان أن 500 من مقاتلي جبهة النصرة الإرهابي وسبع دبابات ونحو 30 شاحنة بيك أب مزودة بالأسلحة الآلية الثقيلة شاركت في الهجمات.

وأشارت إلى أن مقاتلين يتمركزون في إدلب شنوا أيضاً هجوماً صاروخياً على قاعدة حميميم الجوية الروسية اليوم الأربعاء لكن صواريخهم إما أُسقطت أو لم تصل إلى هدفها.

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