قتلى ومئات الجرحى في اضطرابات بعد نتائج انتخابات إندونيسيا

قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، إن ستة لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وقال الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان) "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات".

وأضاف "عدد القتلى ستة". وقال إن المستشفيات تجري تشريحاً للجثث لتحديد سبب الوفاة.

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وأعلنت اللجنة الانتخابية، الإثنين، فوز الرئيس ويدودو بنسبة 55,5 في المئة من الأصوات مقابل 44,5 في المئة لمنافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو، حسب الفرز النهائي الذي أجرته اللجنة.

وتؤكد النتائج الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي كانت قد أعطت الرئيس جوكو ويدودو فوزاً مريحاً بعد ساعات من الانتخابات التي جرت في 17 أبريل الماضي.