كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن لسبعة صحفيين في تركيا بتهمة الدعاية الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن على سبعة صحفيين في صحيفة موالية للأكراد أغلقتها السلطات، وذلك بتهمة الدعاية الإرهابية، وفقًا لما نقلته اليوم الأربعاء وسائل الإعلام.

ويعمل الصحفيون السبعة في "أوزجور جونديم" التي تم إغلاقها بموجب مرسوم في عام 2016 بتهمة الدعاية لحزب العمال الكردستاني، الذي يشارك في صراع مسلح ضد الدولة التركية.

وفي الإجمالي، تمت محاكمة 24 صحفياً من "أوزجور جونديم" في إطار محاكمة بتهمة "الدعاية الإرهابية"، وسبعة منهم، من بينهم رئيسا التحرير إرين كيسكين وحسين أيكول، تم الحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 إلى 45 شهرًا في جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء.

يُذكر أنه تم الحكم على العديد من الصحفيين والكتاب الأتراك بالسجن المشدد أو تمت ملاحقتهم قضائياً، بسبب المشاركة في حملة تضامن مع صحيفة "أوزجور جونديم".