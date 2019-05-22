كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوكراني يثور ضد قرار "زيلينسكي" بحل البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمرد قادة الأحزاب الأوكرانية ضد قرار الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، بحل البرلمان وتجاهلوا دعوته لتعديل قانون الانتخابات.

التقى قادة البرلمان مع "زيلينسكي" يوم أمس الثلاثاء، وأيدوا علنًا خططه لإجراء انتخابات مبكرة بموجب قواعد جديدة.

ولكن في تحول مفاجئ، أخبر رئيس البرلمان أندريه باروبي، النواب، اليوم الأربعاء، أن قرار "زيلينسكي" بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يتعارض مع القانون. ورفض البرلمان أيضًا مناقشة تعديلات "زيلينسكي" التي تهدف إلى جعل الانتخابات أكثر شفافية.

وأمر "زيلينسكي" يوم الثلاثاء بحل البرلمان الأوكراني، قائلًا، إنه يفتقر إلى ثقة الجمهور. ودعا إلى انتخاب البرلمان الجديد بالكامل على قوائم الأحزاب، بحجة أن النظام الانتخابي الحالي يحرض على الفساد.