كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إمام أوغلو: أكاذيب "العدالة والتنمية" ألغت انتخابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان رئيس بلدية اسطنبول المعزول إكرام إمام أوغلو، الأربعاء، ما قال إنها "أكاذيب" سيقت لإلغاء انتخابه في 31 مارس.

ودعا أوغلو ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو.

كما أعلن إمام أوغلو خلال تجمّع في اسطنبول لإطلاق حملته الجديدة، أن "أحداً لا يصدّق ادعاءاتهم"، بحسب فرانس برس.

وأدان "الأكاذيب" و"الأعذار" التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي تحدث عن "تجاوزات واسعة" خلال الاقتراع.

إلغاء الاقتراع

وأدّت الطعون التي تقدّم بها العدالة والتنمية أمام اللجنة العليا للانتخابات إلى إلغاء الاقتراع والدعوة إلى آخر جديد في 23 حزيران/يونيو.

وأضاف إمام أوغلو "حين أنظر إلى وجههم، أرى أنّهم لا يصدقونها بدورهم".

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وكان إكرام امام أوغلو قد هزم مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم متقدماً عليه بأقل من 13 ألف صوت.

ويعدّ هذا الفارق ضئيلاً في مدينة يسكنها أكثر من 15 مليونا.

فيما ترفض الحكومة، وفق الخبراء، خسارة السيطرة على هذه المدينة الضخمة التي تمنح رئيس بلديتها موارد مهمة جداً ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.

وشدد إمام أوغلو على أنه في "23 حزيران/يونيو، سنظهر لتركيا جمعاء أنه لا طريق غير الديمقراطية وصناديق الاقتراع".

وأكد أيضاً أن حملته الانتخابية التي سترفع شعار "إذا وجِد إمام أوغلو، وُجِد الأمل"، ستركّز على النفقات "الباهظة" التي قام بها أسلافه.

وقال إن "موارد بلدية اسطنبول تُنهب"، وأضاف أن البلدية ليست "ملكاً لحفنة من الأشخاص".