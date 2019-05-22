كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرض قاعدة "حميميم" الروسية لقصف صاروخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ الإرهابيون 17 عملية إطلاق من من راجمات الصواريخ على القاعدة الروسية الجوية "حميميم"، حيث 8 منها لم تصل إلى القاعدة، وتم تدمير 9 منها من قبل قبل قوات الدفاع الجوي المتواجدة في القاعدة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "نفذ الإرهابيون، في 22 مايو، 17 عملية إطلاق من راجمات الصواريخ من منطقة تخفيض التصعيد إدلب باتجاه قاعدة حميميم الروسية".

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وأضاف البيان "ثمانية صواريخ منها لم تصل إلى القاعدة، بينما تم التصدي للصواريخ الباقية من قبل قوات الدفاع الجوي في القاعدة".

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عددا من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.