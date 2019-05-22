كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيقاف مسؤول شرطة إسلام آباد إثر مقتل فتاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت السلطات في باكستان قائدًا للشرطة في العاصمة إسلام أباد، بسبب اختفاء فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام واغتصابها وقتلها، التي أثارت قضيتها إدانة وغضب على نطاق واسع، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الضابط محمد عمران، إن القائد، محمد عباس، تم توقيفه، اليوم الأربعاء، بسبب فشله في التصرف بسرعة في القضية، وأن التحقيق جار.

تم اكتشاف جثة الفتاة التي اختفت بعد مغادرتها المنزل قبل أسبوع في غابة قريبة.

وأثار القتل، احتجاجات في إسلام أباد من قبل أفراد من عائلة الفتاة، أصلاً من منطقة مهمند التي تنتمي إلى أقلية البشتون على الحدود مع أفغانستان، وغيرها من البشتون.