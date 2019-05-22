كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأوروبية: مداهمات حطمت حلقة الجريمة المنظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الشرطة في الاتحاد الأوروبي، إن عملية إنفاذ القانون الدولية حطمت عصابة الجريمة المنظمة التي كسبت مئات الملايين من اليورو في تهريب المخدرات والسجائر والاغتيالات وغسل الأموال.

وأكد يوروبول، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 450 من ضباط الشرطة والجمارك في إسبانيا، والمملكة المتحدة، وبولندا، وليتوانيا، شنوا مداهمات الأسبوع الماضي أدت إلى اعتقال زعيم مشتبه به، وهو ليتواني يبلغ من العمر 48 عامًا، في إسبانيا.

وأضافت الشرطة الأوروبية، التي ساعدت في تنسيق العملية، إن الشرطة ألقت القبض على 21 مشتبها بهم آخرين في بلدان أخرى وصادرت النقود والماس وسبائك الذهب والمجوهرات والسيارات الفاخرة بقيمة 8 ملايين يورو (9 ملايين دولار).

وأشارت وكالة الشرطة في الاتحاد الأوروبي، إلى أن أعضاء العصابة استخدموا إجراءات المراقبة المضادة والاستخبارات المشفرة والاتصال المشفر في محاولة لتجنب الكشف.