كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخص في انقلاب حافلة سياحية في توسكانا بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصًا واحدًا على الأقل مصرعه، عندما انقلبت حافلة سياحية تقل سياح روس في حادث طريق سريع في منطقة توسكانا بإيطاليا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن بعض الأشخاص كانوا محتجزين داخل الحافلة.

وأفادت سلطات الطرق السريعة، أن قسمًا من طريق سيينا فلورنسا السريع أغلق في اتجاه واحد كاجراء وقائي.

ولم تتوفر على الفور أية معلومات أخرى.