شركة ترامواي الدار البيضاء تعلق العمل في الخط الثاني لمدة 15 يوما

قررت الشركة المكلفة بتسيير ترامواي الدارالبيضاء تعليق العمل في المقطع الرابط بين درب غلف، وعين الدياب من الخط الثاني لمدة 15 يوما.

وكشف بلاغ للشركة أنه بسبب أشغال تهيئة الخط على مفترق الطرق بين شارعي غاندي، والكليات، ولإنجاز أشغال حفر نفق تحت منصة “الترامواي”، فإنه سيتم تعليق العمل في الخط المذكور بين يومي 20 يوليوز و5 غشت المقبلين.

وكانت شركة “البيضاء للنقل” قد أطلقت، أخيرا، أشغال إنجاز نفق عند ملتقى شارع غاندي، وطريق الكليات، ويندرج هذا المشروع في إطار مخطط التنمية لمدينة الدارالبيضاء للفترة ما بين عامي 2015 و2020، فيما يراهن عليه لتقليص الضغط على حركة السير في هذا المدار.

ويتعلق الأمر بنفق جديد بطريق مزدوجة 2*2 على طول 560 مترا على مستوى تقاطع غاندي، وطريق الكليات، وهو المدار، الذي يعد نقطة سوداء لحركة المرور.

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وستستغرق أشغال إنجاز النفق مذكور 14 شهرا، فيما يرتقب أن يكون جاهزا، ومفتوحا أمام مستعلمي الطريق، مع بداية عام 2020.

ولفتت الشركة الانتباه إلى أنه بالتزامن مع الأشغال، ستشهد حركة السير بمحور شارع غاندي- طريق الكليات اضطرابات، فضلا عن منع مؤقت لركن السيارات بالمحاذاة أوراش الأشغال.