بعد ضجة القبلة.. الزبال تحمل نفسها المسؤولية وتدافع عن الراضي وتعتذر للمغاربة-فيديو

اعتذرت الممثلة المغربية، لبنى الزبال، اليوم الأربعاء، من الجمهور المغربي، بعد الضجة التي خلفتها قبلتها مع الفنانة المغربية نسرين الراضي بمهرجان كان السينمائي، موضحة أنه تتحمل كل المسؤولية في ما حصل.

وشاركت الفنانة نسرين الراضي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام مقطع فيديو للممثلة الزبال تقول فيه :السلام عليكم.. أرسل هذا الفيديو للاعتذار عن قبلتي لنسرين، إنه خطئي، إذ قمت بمنح نسرين قبلة حب لأنها أختي”.

وأضافت الزبال:” إنها قبلة بريئة وإنه خطئي، لم أفكر أن الأمر سيخلف صدمة في رمضان، أعتذر لكل من أزعجه الفيديو خصوصا جمهور نسرين، إنه ليس خطأها.”.

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وخلقت قبلة نسرين الراضي ولبنى الزبال في المنطقة المخصصة لالتقاط الصور أمام عدسات الكاميرا في مهرجان كان السينمائي، أول أمس الاثنين، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الراضي المتضررة منه الأولى كونها أكثر شهرة في المغرب من الزبال.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة مسلسل” الماضي لا يموت”، الذي تشارك فيه نسرين الراضي، نتيجة تصرفها الذي لم يتقبله غالبية الجمهور، و جعلتها محط تهمة المثلية رفقة الزبال.

وتشارك الراضي والزبال، في مهرجان كان ، باعتبارهما بطلتي فيلم “آدم” للمخرجة مريم التوزاني.