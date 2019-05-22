نهضة بركان يحط الرحال بمصر..ورود وأهازيج في استقبال البعثة المغربية بحضور رئيس الزمالك

حطت بعثة فريق نهضة بركان الرحال في الأراضي المصرية، بالساعات الأولى لفجر اليوم الأربعاء، استعداداً للدخول لتجمع إعدادي خاص بإياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام الزمالك، والتي ستقام في ملعب برج العرب الشهير.

البعثة المغربية حطت الرحال بصفوف مكتملة في بركان، حيث وجدت في استقبالها مسؤولي الزمالك، على رأسهم الرئيس مرتضى منصور، الذي كان حريصا على التنقل لمطار القاهرة، بعد أن كان ممثل الكرة الوطنية بالبطولة قد خص لاعبي الخصم والمسؤولين بالفريق باستقبال كبير بمطار وجدة- أنجاد قبل أيام، بحضور عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب للنهضة.

ورود وأهازيج فلكلورية شعبية..هكذا رد فريق الزمالك المصري على لاعبي بركان، وخصص لهم استقبالاً جيداً قبل موعد اللقاء القاري الحاسم، الأحد المقبل، والذي يكشف عن هوية المتوج بكأس الكفندرالية الافريقية لكرة القدم.

وكانت رحلة البعثة المغربية قد انطلقت من مطار وجدة صوب الدار البيضاء، حيث حرصت المسؤولون على مبيت المجموعة بأحد الفنادق القريبة للمطار، قبل شد الرحال مباشرة بعد الإطفار، أمس الثلاثاء، صوب أرض الفراعنة في واحدة من أبزر المواعيد القارية لنهاية الأسبوع.

هذا وتمكن رفاق حمدي لعشير من حسم لقاء الذهاب لصالحهم بهدف نظيف دون رد، الأحد الماضي، بالملعب البلدي لبركان، الذي سجل حضور رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، وأيضاً الناخب الوطني هيرفي رونار، ورئيس جامعة الكرة فوزي لقجع، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس النادي البركاني.