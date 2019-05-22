ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم.. وأهم الزيادات في الحسيمة وبني ملال

في مذكرتها الجديدة حول الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، التي صدرت صباح اليوم الأربعاء، قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن أسعار المواد الغذائية سجلت، ما بين شهري مارس، وأبريل الماضيين، ارتفاعا هم على الخصوص أسعار الخضر بـ4,9 في المائة، والفواكه بـ4,8 في المائة، والسمك وفواكه البحربـ2,2 في المائة، واللحوم بـ1,8 في المائة.

وفي المقابل، ذكرت المندوبية أن أسعار الزيوت، والدهنيات انخفضت بـ0,6 في المائة، كما سجلت الانخفاضات في أسعار القهوة، والشاي، والكاكاو بـ0,3 في المائة.

وبخصوص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت على الخصوص ارتفاع أسعار “المحروقات” بـ2,6 في المائة، وذلك ما بين شهري مارس، وأبريل الماضيين.

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وأوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفع بـ0,6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,4 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وسجل الرقم الاستدلالي، (الذي يعكس الأسعار)، أهم الارتفاعات في بني ملال والحسيمة بـ 1, في المائة، وفي مراكش بـ1,1 في المائة، وفي سطات بـ1,0 في المائة، وفي أكادير بـ0,8 في المائة، وفي فاس، والرباط، ومكناس، والعيون، والداخلة، وأسفي بـ0,7 في المائة، وفي الدارالبيضاء، وتطوان، وطنجة بـ0,6 في المائة.

وخلصت المذكرة إلى أنه بالنسبة إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2019 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2019، وارتفع أيضا بـ1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2018.