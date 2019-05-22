“صراع العروش”.. الحلقة الأخيرة تحطم رقما قياسيا في عدد المشاهدين

بلغ عدد مشاهدي الحلقة النهائية من مسلسل “صراع العروش”، التي عرضت فجر الإثنين على قناة “إتش.بي.أو” الأمريكية، أزيد من 19 مليون مشاهد داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت شبكة “إتش بي أو”، أن 19.3 مليون مشاهد، هو رقم قياسي حققته الحلقة الأخيرة من “صراع العروش”، واستطاعت تحطيم الرقم قياسي حققته الحلقة ما قبل الأخيرة بلغ 18.4 مليون مشاهد.

وأضافت الشبكة أن الحلقة الأخيرة من “صراع العروش” هي أيضا الأكثر مشاهدة في تاريخها.

ويتابع مسلسل صراع العروش، عدد كبير من المشاهدين عبر العالم، يتابعون حلقاته على الأنترنت نترنت.

هذا، وواجهت الحلقة الأخيرة من السلسلة الخيالية الشهيرة، انتقادات مست حبكة نهاية المسلسل، خاصة التفاصيل المتعلقة ببعض الشخصيات الرئيسية.