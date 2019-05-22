بعد انتقادات البرلمانيين.. يتيم: وزارتي ولأول مرة حققت هدف صفر سؤال من دون جواب

بعد يوم واحد فقط من احتجاج الفرق البرلمانية على الحكومة لعدم تجاوبها مع أسئلة البرلمانيين، ما أغضب الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي تحدث في رده عن “تسويد الفرق للصورة بشكل كلي”، ودعا إلى الإنصاف، خرج وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم ليعلن، أمس الثلاثاء، عن وصول وزارته، ولأول مرة، إلى صفر سؤال لم تتم الإجابة عنه.

وقال الوزير، في بيان لقطاعه الحكومي: “رفعت الوزارة شعار صفر سؤال كتابي يحل عليه الأجل الدستوري دون أن تتم الإجابة عنه، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تعبأت مصالح الوزارة، وتمكنت من تحقيقه”.

والتزم الوزير بمواصلة العمل من أجل “تثبيت المكتسب، واستدامة تجاوب الوزارة مع الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، إذ أجابت عن جميع الأسئلة الكتابية الموجهة إليها في إطار المادة 100 من الدستور، إلى حدود نهاية الدورة الخريفية من الولاية التشريعية 2015-2021”.

وقال المصدر إن عدد الأسئلة بلغت 228 سؤالا كتابيا في مجلس النواب، و38 سؤالا كتابيا في مجلس المستشارين.

وتحدث الوزير عن مواصلة الوزارة لمجهودها مع المؤسسة التشريعية، “بما من شأنه أن يسهل قيامها بمهامها الرقابية، وينعكس إيجابا على أداء السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والمؤسسات، التي تشتغل تحت وصايتها”.