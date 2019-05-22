قبل”كان2019″..شركة مغربية تتكلف بإنجاز قميص منتخب موريتانيا

قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، رسمياً التعاقد مع شركة مغربية من أجل التكلف بتوفير الأقمصة الخاصة بالمنتخب الوطني الموريتاني، المقبل على المشاركة بنهائيات كأس أمم إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، في نسخة مصر التي ستنطق فعالياتها من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز المقبل.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن الشركة المغربية التي يديرها تلة من الشباب، ستكون مكلفة بموجب عقد لسنتين، بتوفير الأقمصة الرياضية، للمنتخب الوطني.

وبهذا القرار، ستكون الشركة المغربية، أول ماركة عربية ومغربية، ستوفر الأقمصة خلال النسخة الـ 32 لنهائيات كأس أمم إفريقيا، التي سيشارك خلالها 24 منتخبا بدلا من 16 وبتمتيلية عربية تضم كلاً من المغرب، ومصر، وتونس، ثم الجزائر وموريتانيا.