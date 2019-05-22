القضاء المصري يحيل أوراق 6 معارضين للمفتي تمهيدا لإعدامهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق ستّة معتقلين سياسيين إلى المفتي في انتظار رد السلطة الدينية العليا في مصر، غير الملزم، في إعدامهم.
وزعمت السلطات التي لم تُفصح عن أسماء المعتقلين الستة بعد، أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا عام 2013،.
وادعت محكمة جنايات القاهرة اليوم إن الستة "أدينوا" بقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي، من بين تهم أخرى.
وتشمل القضية نحو 70 متهما. ويمكن استئناف قرار المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات تتبع نهجا انتقاميا ضد معارضي النظام وليس من الواضح مدى نزاهة هذه الإدانات.
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